Спад уровней воды на реках сохранится

В истекший период (5-9 июня) на реках страны отмечался спад уровней воды, в результате чего на Соже у г. Кричев и г. Славгород ухудшились условия для работы речного транспорта, а на его притоке реке Ипуть у г. Добруш вода вошла в русло.

По состоянию на 10 июня на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см. На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых отмечаются затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Стыр у д. Лопатино, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Сожа реках Беседь у д. Светиловичи. Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 15ºС до 21ºС.

В ближайшую пятидневку спад уровней воды на реках сохранится, в результате чего на Днепре у г. Лоев, Припяти у д. Черничи, ее притоке реке Стыр у д. Лопатино, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи вода войдет в русло.