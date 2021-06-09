Прогноз погоды по республике на 10-12 июня

10 июня погоду в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11 июня сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране, а по западу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+27°С.

12 июня ночью погоду продолжит формировать теплая неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Переменная облачность.Ночью местами по западу республики, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+28°С.