Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

Утром и днем 9 июня (среда) на большей части территории ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Утром и днем 9 июня (среда) в Минске ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.