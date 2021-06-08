Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Утром и днем 9 июня (среда) на большей части территории ожидаются грозы, в дневные часы при грозах местами – град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Утром и днем 9 июня (среда) в Минске ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 08.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36807
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