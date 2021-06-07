Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

Днем 8 июня (вторник) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, по востоку при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске днем 8 июня (вторник) по городу ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.