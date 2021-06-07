 

Метеоновости

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

  Днем 8 июня (вторник) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, по востоку при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске днем 8 июня (вторник) по городу ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 07.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36801

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