Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Днем 8 июня (вторник) на большей части территории Беларуси
ожидаются грозы, по востоку при грозах местами град, сильные ливни
и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В Минске днем 8 июня (вторник) по городу ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 07.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36801
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