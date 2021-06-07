Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами град и сильные ливни. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C. В Минске переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), гроза. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+21°C.

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▪ Опубликовано 07.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36798 | Новости в RSS.

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