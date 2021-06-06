Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Днем 7 июня (понедельник) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске днем 7 июня (понедельник) по городу ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.