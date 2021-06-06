Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Днем 7 июня (понедельник) на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске днем 7 июня (понедельник) по городу ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 06.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36796
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