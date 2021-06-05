Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +20 ..+26°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков ( вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +22..+24°С, вечером +16..+18°С.

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▪ Опубликовано 05.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36793 | Новости в RSS.

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