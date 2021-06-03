Прогноз погоды по республике на 4-6 июня

4 июня погодные условия в Беларуси продолжит определять южная периферия антициклона с центром над Финляндией. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днем +18..+23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

5 июня ночью сохранится влияние антициклона,днем погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +20..+25°С.

6 июня скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +19..+25°С.