Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 3-5 июня
3 июня погодные условия в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +17..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.
4-5 июня погоду в стране продолжит определять скандинавский антициклон.
4 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +19..+24°С.
5 июня днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +20..+25°С.
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▪ Опубликовано 02.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36781 | Новости в RSS.
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