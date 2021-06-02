Прогноз погоды по республике на 3-5 июня

3 июня погодные условия в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +17..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

4-5 июня погоду в стране продолжит определять скандинавский антициклон.

4 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +19..+24°С.

5 июня днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +20..+25°С.