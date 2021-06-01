Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 2-4 июня
2 июня погодные условия в Беларуси будет определять южная периферия скандинавского антициклона. Будет наблюдаться небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +18..+23°С.
3-4 июня сохранится влияние южной периферии скандинавского антициклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днем +18..+23°С.
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▪ Опубликовано 01.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36778 | Новости в RSS.
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