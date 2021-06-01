Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 июня Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +14.. +20°С. В Минске: без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха утром +8.. +10°С, днем +16.. +18°С, вечером +12.. +14°С.

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▪ Опубликовано 01.06.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36776 | Новости в RSS.

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