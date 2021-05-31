Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 1-3 июня
1 июня погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, ночью и утром местами на почве заморозки до 0..-3°С, днем +14..+20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.
2-3 июня погодные условия в нашей стране будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. Переменная облачность.
2 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +17..+22°С.
3 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днем +18..+23°С.
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▪ Опубликовано 31.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36775 | Новости в RSS.
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