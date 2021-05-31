Прогноз погоды по республике на 1-3 июня

1 июня погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +2..+8°С, ночью и утром местами на почве заморозки до 0..-3°С, днем +14..+20°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2-3 июня погодные условия в нашей стране будет определять юго-восточная периферия скандинавского антициклона. Переменная облачность.

2 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, днем +17..+22°С.

3 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днем +18..+23°С.