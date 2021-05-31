Спад уровней воды сохранится

В истекший период (26-30 мая) на реках страны преобладал спад уровней воды, в результате чего на Немане у г. Гродно вновь ухудшились условия для работы речного транспорта, а на Вилии у д. Стешицы, притоках Березины реках Свислочь у д. Теребуты, Сушанка у д. Суша и притоке Припяти реке Ствига у д. Коротичи вода вошла в русло.

По состоянию на 31 мая на реках страны почти повсеместно отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см. Небольшой (1-8 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Немане у г. Гродно, Соже у г. Гомель, большинстве притоков Припяти и отдельных притоках Западного Буга. Вода находится на пойме на Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Птичь у д.1-я Слободка, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоках Сожа реках Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 12ºС до 19ºС.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Могилев уровень воды достигнет опасной низкой отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта. На притоках Припяти реках Случь у д. Ленин и Птичь у д. 1-я Слободка вода войдет в русло.