Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +9..+11°C, днем +14..+16°C, вечером +10 +12°C.

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▪ Опубликовано 31.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36770 | Новости в RSS.

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