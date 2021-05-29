Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 29 мая Переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16.. +21°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 60-70%).Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +17..+19°С, вечером +13..+15°С.

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▪ Опубликовано 29.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36763 | Новости в RSS.

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