Прогноз погоды по республике на 29-31 мая

29 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +5°С по северо-западу до +14°С по юго-востоку страны; днем +16..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

30-31 мая ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями.

30 мая местами по республике, а по югу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+13°С, днем +12..+19°С.

31 мая ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +9..+16°С.