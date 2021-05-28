Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 28 мая Переменная облачность. Местами, а по юго-востоку во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +19..+21°С, вечером +15..+17°С.

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▪ Опубликовано 28.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36757 | Новости в RSS.

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