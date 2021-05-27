Прогноз погоды по Беларуси на 28-30 мая

28 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Украины. Переменная облачность. Местами по стрране пройдут кратковременные дожди. По юго-востоку страны во многих районах дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, по юго-востоку она составит +12..+14°С, днем +17..+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями.

29 мая сохранится влияние неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от +6°С по западу до +14°С по востоку страны; днем +14..+19°С, местами воздух прогреется до +21°С.

30 мая территория страны будет находиться на периферии скандинавского антициклона, по юго-восточной половине республики скажется влияние атмосферного фронта. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северной четверти порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, в юго-восточных районах до +14°С; днем +13..+20°С.