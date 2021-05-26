Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 мая

27 мая погодные условия в Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днём скажется влияние малоактивных фронтальных разделов. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днём местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+11°С, днём +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

28-29 мая скажется влияние неустойчивой воздушной массы и атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями.

28 мая ночью местами, днём на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +7°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку страны; днём +16..+21°С, местами воздух прогреется до +23°С.

29 мая ночью местами, днём на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью от +6°С по западу до +15°С по востоку страны; днём +14..+19°С, местами до +21°С.