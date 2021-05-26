Переменная облачность. Утром во многих районах дожди. Днем местами, преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°C. В Минске утром кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +17..+19°C, вечером +14..+16°C.