Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 мая

26 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут дожди, местами сильные дожди. Днём преимущественно по северо-восточной половине ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ветер переменных направлений порывистый, днём местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет падать, утром и днём расти.

27-28 мая в юго-восточных и западных регионах страны скажется влияние атмосферных фронтов, на остальной территории погоду обусловит неустойчивая воздушная масса.

Ожидается облачная с прояснениями погода.

27 мая ночью местами по западу, днём на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11°С, днём от +17°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку страны.

28 мая местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+11°С, по юго-востоку до +14°С, днём +16..+23°С.