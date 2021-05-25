Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 11°C до 18°C

В истекший период (21-24 мая) выпавшие осадки обусловили на большинстве рек страны рост уровней воды, в результате чего уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму на Березине у г. Березино, её притоке реке Сушанка у д. Суша и притоке Сожа реке Беседь у д. Светиловичи, а на Немане у г. Гродно улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 25 мая рост уровней воды с интенсивностью до 18 см за сутки отмечается на Вилии, Березине, Западной Двине у г. Витебск и г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно и Соже у г. Славгород. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Днепре и Припяти наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Березине у г. Березино, её притоках реках Свислочь у д. Теребуты и Сушанка у д. Суша, Припяти у д. Черничи, её притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Птичь у д.1-я Слободка, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоках Сожа реках Беседь у д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруш.

Температура воды в реках и водоёмах находится в пределах от 11°C до 18°C.

В ближайшую пятидневку на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, в связи с чем на Соже у г. Славгород уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.