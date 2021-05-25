Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 25 мая Увеличение облачности. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого, по юго-западу местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +17.. +23°С. Сегодня в Минске: во второй половине дня кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +18..+20°С, вечером +15..+17°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 25 мая»

▪ Опубликовано 25.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36743 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 25 мая».