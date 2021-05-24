Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 мая

25 мая в ночные часы сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днём погодные условия в Беларуси будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. Ночью переменная облачность, днём увеличение облачности. Ночью преимущественно без осадков. Утром по крайнему западу, днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днём местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, по юго-западу до +13°С; днём +17..+23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится , утром и днём будет интенсивно падать.

26 мая погоду продолжит определять система фронтов, в дневные часы отступающая на соседние районы России. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днём от +14°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку страны.

27 мая погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Переменная облачность. Местами прогнозируются кратковременные дожди, днём в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днём от +17°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку республики.