Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 24 мая Облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +16..+21°C. В Минске ожидается переменная облачность. Местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +7..+10°C, днем +17 +19°C, вечером +13..+16°C.

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▪ Опубликовано 24.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36739 | Новости в RSS.

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