Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 23 мая (воскресенье), в период с 8 до 14 часов на большей части территории республики ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.
В Минске в период с 10 до 14 часов по городу ожидается гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Неблагоприятные явления по республике и в Минске сохранятся до конца дня.
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▪ Опубликовано 23.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36737
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