Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 23 мая (воскресенье), в период с 8 до 14 часов на большей части территории республики ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

В Минске в период с 10 до 14 часов по городу ожидается гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Неблагоприятные явления по республике и в Минске сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.