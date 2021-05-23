Прогноз погоды по республике на день 23 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +13°C по северу до +20°C по югу страны.

Сегодня в Минске: облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +9..+11°C, днем +14..+16°C, вечером +11..+13°C.