Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-западу сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +14°C по северо-западу до +23°C по юго-востоку. В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +9..+11°C, днем +18..+20°C, вечером +13..+15°C.

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▪ Опубликовано 22.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36733 | Новости в RSS.

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