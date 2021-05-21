Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 21 мая Переменная облачность. Местами по западной половине небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха +14.. +20°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный, юго-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +7..+10°С, днем +15..+17°С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 21.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36727 | Новости в RSS.

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