Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 мая

21 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса, в ночные часы по северо-востоку республики скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Ночью по северо-востоку страны пройдут дожди, днём местами по западной половине небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +3..+9°С, днём +14..+20°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днём существенно не изменится.

Облачно с прояснениями.

22 мая ночью в основном сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления; по западу страны, а утром и днём на большей части территории погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ночью местами по западу, утром и днём на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днём в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный умеренный, в дневные часы порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днём +15..+22°С.

23 мая сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Во многих районах республики кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днём +14..+19°С.