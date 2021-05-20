Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 11°C до 18°C

По состоянию на 20 мая на Немане, Вилии, Западном Буге, Березине, Соже у г. Славгород и Припяти у г. Мозырь наблюдается рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине и Днепре отмечается спад уровней воды.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой отмечаются затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Лоев, Припяти у д. Черничи, её притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи, Птичь у д. 1-я Слободка, притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты и притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 11°C до 18°C.

В ближайшие дни на большинстве рек рост уровней воды сохранится, в результате чего уровни воды приблизятся к отметкам выхода воды на пойму на Березине у г. Березино и ее притоке реке Сушанка у д. Суша.