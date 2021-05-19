Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!
Сегодня, 19 мая (среда), по юго-востоку ожидаются сильные дожди, в период с 13 ч до 19 ч – грозы. 20 мая (четверг), в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди.
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▪ Опубликовано 19.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36719
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