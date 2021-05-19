Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!

Сегодня, 19 мая (среда), по юго-востоку ожидаются сильные дожди, в период с 13 ч до 19 ч – грозы. 20 мая (четверг), в течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности.