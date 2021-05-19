Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 мая

20 мая погодные условия в Беларуси в основном будет определять южный циклон, центр которого в дневные часы будет располагаться над Смоленской областью России. По юго-западу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, днём в отдельных районах возможны грозы. В течение суток по Витебской области, ночью и утром по Могилевской, по северо-востоку Гомельской и Минской областей ожидаются сильные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, днём порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днём от +9°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет расти.

21 мая погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Облачно с прояснениями. В отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днём +13..+19°С.

22 мая ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, по юго-западу, а утром и днём на большей части территории страны погоду будут определять фронтальные разделы перемещение с Центральной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу, утром и днём на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днём +15..+22°С.