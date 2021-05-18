Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 мая

19 мая погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +12..+18°С; по востоку страны она составит ночью +14..+15°С, днем +19..+21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет расти.

20 мая сохранится влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами по Витебской и Могилевской областям сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, днём преимущественно по северо-восточной половине сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днём от +10°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики.

21 мая погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, днём +13..+19°С.