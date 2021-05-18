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Прогноз погоды по республике на день 18 мая

синоптическая карта Преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +15.. +21°С, по востоку до +23°С°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Утром слабый туман. Ветер переменных направлений слабый Температура воздуха: утром +13..+15°С, днем +17..+19°С, вечером +15..+17°С.


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▪ Опубликовано 18.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36708 | Новости в RSS.

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