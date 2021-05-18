Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 18 мая Преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +15.. +21°С, по востоку до +23°С°С. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Утром слабый туман. Ветер переменных направлений слабый Температура воздуха: утром +13..+15°С, днем +17..+19°С, вечером +15..+17°С.

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▪ Опубликовано 18.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36708 | Новости в RSS.

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