18 мая погодные условия в Беларуси продолжат определять активные атмосферные фронты. Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, в ночные и утренние часы местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +15..+21°С, по востоку до +23°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

19 мая сохраниться влияние атмосферных фронтов. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики прогнозируются дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, днем +12..+19°С, по востоку местами до +22°С.

20 мая погоду будет формировать холодная часть циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +10..+17°С.