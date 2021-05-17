Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 17 мая
Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°С, по востоку до +26°С.
Сегодня в Минске: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +18..+20°С, вечером +14..+16°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 17 мая»
▪ Опубликовано 17.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36704 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 17 мая».