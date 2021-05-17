Прогноз погоды по республике на день 17 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°С, по востоку до +26°С.

Сегодня в Минске: Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +18..+20°С, вечером +14..+16°С.