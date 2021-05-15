Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 10°C до 17°C

По состоянию на 15 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см отмечается на Вилии, Западной Двине у д. Улла, Немане на участке Столбцы – Мосты, Березине на участке Борисов – Бобруйск и Припяти у г. Пинск. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Днепре и Соже наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-26 см за сутки.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой отмечаются затруднения в работе речного транспорта.

Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, на притоке Сожа реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи и Птичь у д. 1-я Слободка.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 10°C до 17°C. В ближайшую пятидневку на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению, на притоке Березины реке Свислочь у д. Теребуты уровень воды приблизится к отметке выхода воды на пойму.