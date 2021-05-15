Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 15 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+22°С. Сегодня в Минске: Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +18..+20°С, вечером +15..+17°С.

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▪ Опубликовано 15.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36692 | Новости в RSS.

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