Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 мая

15 мая погодные условия в Беларуси будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное во влажной неустойчивой воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12, днем +17..+22. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 мая погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой, умеренно теплой воздушной массе, днем в западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Облачно с прояснениями. Местами по стране, а в дневные часы в юго-западных районах на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12, днем +18..+24.

17 мая погоду будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем по северо-востоку сильные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+14, днем +16..+22, местами, преимущественно по востоку страны +23..+24.