Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 14 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +15..+21°С, по юго-востоку до +23°С. Сегодня в Минске: Временами дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +16..+18°С, вечером +15..+17°С.

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▪ Опубликовано 14.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36684 | Новости в RSS.

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