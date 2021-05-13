Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 мая

14 мая погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны дожди. Днем местами грозы. Ветер юго-восточный, южный порывистый, днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13, днем +15..+21, по юго-востоку до +23. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

15-16 мая погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой, умеренно теплой воздушной массе. Облачно с прояснениями.

15 мая ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12, днем +16..+21.

16 мая местами по стране кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12, днем +18..+25.