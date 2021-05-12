Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 мая

13 мая погодные условия будут определять активные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории дожди, ночью и утром местами сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный порывистый, местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +5..+11, днем +10..+16, по юго-западу до +20. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

14 мая республика останется в зоне фронтальных разделов, смещающихся с Украины. Облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12, днем +15..+22.

15 мая погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+12, днем +14..+21.