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Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 10°C до 16°C
В истекший период (8-11 мая) на реках страны отмечались колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на притоке Припяти реке Уборть у д. Краснобережье вода вошла в русло.
По состоянию на 12 мая на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см, лишь на отдельных притоках Западного Буга и Днепра отмечается незначительный (1-7 см за сутки) рост уровней воды.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
Вода находится на пойме на притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа, Днепре у г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Соже у г. Славгород, его притоке реке Ипуть у г. Добруш, Припяти у д. Черничи и г. Мозырь, ее притоках реках Стыр у д. Лопатино, Случь у д. Ленин, Ствига у д. Коротичи и Птичь у д. 1-я Слободка.
Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 10°C до 16°C.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, на Соже у г. Славгород и притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа вода войдет в русло.
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▪ Опубликовано 12.05.21 | гидрологи Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36676
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