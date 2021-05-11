Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 11 мая Солнечная погода. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, по западу до порывистого. Максимальная температура воздуха +20 ..+25°С. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный . Температура воздуха утром +11..+13°С, днем +21..+23°С, вечером +16..+18°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по республике на день 11 мая»

▪ Опубликовано 11.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36672 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по республике на день 11 мая».