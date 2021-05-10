Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 10 мая Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха от +16°С по востоку до +23°С по западу. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром +5..+8°С, днем +19..+21°С, вечером +13..+15°С.

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▪ Опубликовано 10.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36671 | Новости в RSS.

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