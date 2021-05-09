Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 мая Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха днем +11..+17°C. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха утром+3..+5°C, днем +12..+14°C, вечером +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 09.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36668 | Новости в RSS.

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