Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 8 мая Облачно с прояснениями. Местами, а по югу республики во многих районах небольшие кратковременные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный до порывистого, по востоку местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +7 ..+12°С. Сегодня в Минске: местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +3..+5°С, днем +8..+10°С, вечером +5..+7°С.

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▪ Опубликовано 08.05.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=36664 | Новости в RSS.

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