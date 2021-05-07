Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 мая

8 мая ночью на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, днём погодные условия в республике будут определять прохладные неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северо-западный порывистый, днем местами, преимущественно по востоку, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, по юго-востоку до +9; днем +7..+12. Атмосферное давление будет расти.

9 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +1..+4, на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3, температура воздуха днем от +11 по северо-востоку до +18 по юго-западу страны.

10 мая сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, в дневные часы на территорию Беларуси начнет распространяться теплый воздух с юго-запада Европы. Установится теплая погода. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8, по юго-востоку местами заморозки 0..-2; днем +18..+24, в западных районах до +26.