Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 мая

7 мая ночью погодные условия на территории Беларуси будут определять неустойчивые воздушные массы, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем временами дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7, днем +9..+15, по юго-востоку до +18. Атмосферное давление ночью будет расти, днем незначительно падать.

8 мая республика окажется под влиянием циклона, смещающегося через север Беларуси на Новгородскую область России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+9, днем +6..+12.

9 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3, температура воздуха днем +11..+17.